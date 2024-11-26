وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي محمد بوزينة 

بعث وزير الاتصال محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الصحفي بإذاعة الطارف، محمد بوزينة، الذي وافته المنية أمس الاثنين.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقى وزير الاتصال محمد مزيان، نبأ وفاة الصحفي بإذاعة الطارف محمد بوزينة الذي توفي أمس الاثنين”.

وبهذه المناسبة الأليمة “يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولأسرة الإعلام الوطني. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.