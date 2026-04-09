وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي محمد شرڨي ويشيد بمسيرته الإعلامية

تقدم وزير الاتصال، زهير بوعمامة، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، إثر وفاة الصحفي ورئيس التحرير السابق بجريدة “الجمهورية”، محمد شرڨي.

وأعرب الوزير، في رسالة تعزية، عن تضامنه العميق مع عائلة الفقيد وكافة الأسرة الإعلامية لجريدة “الجمهورية”.

مشيدًا بمسيرة الراحل المهنية وإسهاماته في الحقل الإعلامي، حيث يعد من الكفاءات التي تركت بصمتها في الصحافة الوطنية.

وابتهل وزير الاتصال إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.