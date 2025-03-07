وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي محمد لمسان

قدم وزير الاتصال، محمد مزيان، تعازيه الخالصة، لعائلة الصحفي محمد لمسان، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 47 سنة، بمستشفى سيدي غيلاس بتيبازة بعد معاناة طويلة مع مرض عضال ألزمه الفراش.

الفقيد، الذي شغل منصب نائب مدير الإنتاج بالقناة الإذاعية الأولى، كان قد كرس أكثر من 20 عامًا من حياته المهنية للعمل في قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية. وقد عرف بتفانيه وإخلاصه في عمله، ما جعله أحد الأعمدة الرئيسية في المؤسسة الإعلامية.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الاتصال بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى أسرة الإذاعة الوطنية.

وأعرب الوزير، عن تمنياته بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. كما دعا الله أن يلهم أهله وذويه وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان.