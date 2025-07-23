وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي مسعود بوصوار

قدم وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الأربعاء، أخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، مسعود بوصوار، الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر ناهز 64 عاما.

جاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى وزير الاتصال، محمد مزيان، نبأ وفاة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية.مسعود بوصوار الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 64 سنة إثر مرض عضال”.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال بـ”أخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد. خاصة والى الأسرة الإعلامية كافة. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر السلوان”.