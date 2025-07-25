وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

قدم وزير الاتصال، محمد مزيان، تعازيه، في وفاة الصحفي بالقناة الاذاعية الثانية، ناصر طير، الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 58 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وعرف الراحل، ناصر طير، بتفانيه في العمل وبمهنيته العالية، وكان محل احترام وتقدير من قبل زملائه وكل من عرفه. من خلال مسيرة مهنية حافلة دامت 32 سنة. تدرج خلالها في عدة مناصب وتميزت بالعطاء والاحترافية في إثراء العمل الإذاعي الناطق بالأمازيغية.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم وزير الاتصال، بأخلص عبارات التعازي، وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة. وللاسرة الاعلامية كافة بالاذاعة الوطنية. راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. ويلهم أهله وذويه، وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان.