وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة

تقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز ال75 سنة.

وجاء في نص التعزية : “ببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقى وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، نبأ وفاة الصحفي والكاتب، عبد المجيد كاوة، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 75 سنة بعد صراع طويل مع المرض”.

و قد تقلد الراحل عدة مناصب في مهنة الإعلام على غرار مدير جريدة “الوحدة” ، مراسل دائم لجريدة”لوكوتيديان دورون”، وكاتب عمود بجريدتي “لوسوار دالجيري” و “ألجيري نيوز”، كما يملك الراحل في رصيده عدة مؤلفات وأعمال أدبية نشرت عبر عديد المجلات المتخصصة داخل الوطن وخارجه.