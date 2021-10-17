وزير الاتصال يعزي في وفاة الكاتب الصحفي حسان بن ديف

تقدم وزير الإتصال،عمار بلحيمر، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، في وفاة الكاتب الصحفي حسان بن ديف الذي وافته المنية صباح اليوم. راجيا من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

الراحل تقلد عدة مناصب في مجالات الثقافة والفنون الإعلام. حيث سبق له وأن شغل منصب مدير عام لكل من الشركة الوطنية للكتاب والمركز الوطني للكتاب.

كما كانت له مساهمات ومبادرات عديدة لفتح مكتبات مهنية عبر مختلف ربوع الوطن تشجيعا للمعرفة والمطالعة.