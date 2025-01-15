وزير الاتصال يعزي في وفاة المجاهد محمد حاج حمو

تقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الأربعاء، بخالص تعازيه إلى عائلة أول وزير للإعلام في الجزائر المستقلة، المجاهد محمد حاج حمو، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ96 سنة.

وجاء في نصّ التعزية :”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقى وزير الاتصال محمد مزيان نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد محمد حاج حمو، عن عمر ناهز 96 سنة”.

ويعدُّ الفقيد أول وزير للإعلام في الجزائر المستقلة، إذ عمل بإذاعة صوت العرب بمصلحة الدعاية سنة 1957 تحت مسؤولية المجاهد سعد دحلب. ليواصل نضاله باقتدار ويشغل منصب رئيس لديوان وزير الأخبار في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية للمرحوم محمد يزيد.

وغداة الاستقلال، واصل الفقيد خدمة الوطن على درب النضال لبناء مجد الجزائر، فكان أول وزير للإعلام. وظل على عهده ويقينه وفياً لقيم إخوانه الشهداء والمجاهدين.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الاتصال “بخالص العزاء وجميل المواساة لعائلة الفقيد. داعيا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح الجنان، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.