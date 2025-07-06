وزير الاتصال يعزي في وفاة المجاهد وأحد أبرز تقنيي التلفزيون الجزائري أحمد بوحيرد

قدّم وزير الاتصال، محمد مزيان، تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد وأحد أبرز التقنيين بالتلفزيون الجزائري، أحمد بوحيرد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة.

وجاء في رسالة تعزية:” إثر وفاة المجاهد أحمد بوحيرد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، يتقدّم وزير الاتصال السيد محمد مزيان، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر لعائلة الفقيد، ولكافة الأسرة الإعلامية بالتلفزيون الجزائري، راجيًا من المولى العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ”

وأضاف الوزير أن الفقيد التحق بالولاية التاريخية الرابعة بداية الستينيات، حيث جاهد وكافح ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم إلى غاية نيل الاستقلال سنة 1962. كما استُدعي في سبتمبر 1962 من طرف المجاهد عبد الرحمان لغواطي، وكان حينها عضوًا بارزًا في الفريق التقني للإذاعة والتلفزيون، المكلّف بضمان مواصلة البث، حيث كان من بين التقنيين الأوائل الذين رفعوا التحدي لمواصلة البث يوم 28 أكتوبر 1962.

وتابع مزيان أن الفقيد شارك في جميع مراحل التطوير التقني للإذاعة والتلفزيون، وتقلد عدة مناصب بارزة، من بينها مدير مشروع دار الإذاعة والتلفزيون بقسنطينة، الذي افتتحه الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1970، كما كان المسؤول عن إطلاق قناة “كنال ألجيري” عبر القمر الصناعي، بعد مفاوضات شاقة مع شركة يوتلسات.

كما شغل الراحل أيضًا منصب رئيس قسم الموارد التقنية والإنتاج بالإذاعة والتلفزيون (RTA سابقًا)، لعدة سنوات، قبل أن يُعيَّن مديرًا للخدمات والمعدات التقنية (DSTE)، ثم مساعدًا للمدير العام مكلفًا بالمسائل التقنية.