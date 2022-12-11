وزير الاتصال يعزي في وفاة المخرج الصحفي حسان شعشوع

قدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأحد، تعازيه في وفاة المخرج الصحفي بجريدة الخبر حسان شعشوع.

وجاء في التعزية “متأثرا بوفاة المخرج الصحفي بجريدة الخبر حسان شعشوع. يتقدم وزير الإتصال محمد بوسليماني بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد. ولكافة الأسرة الإعلامية بهذه المناسبة الأليمة. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.