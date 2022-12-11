إعــــلانات
الوطني

وزير الاتصال يعزي في وفاة المخرج الصحفي حسان شعشوع

بقلم نسرين محفوف
وزير الاتصال يعزي في وفاة المخرج الصحفي حسان شعشوع
  • 85
  • 0

قدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأحد، تعازيه في وفاة المخرج الصحفي بجريدة الخبر حسان شعشوع.

وجاء في التعزية “متأثرا بوفاة المخرج الصحفي بجريدة الخبر حسان شعشوع.  يتقدم وزير الإتصال محمد بوسليماني بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد. ولكافة الأسرة الإعلامية بهذه المناسبة الأليمة. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه  راجعون”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/GBuN1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر