وزير الاتصال يعزي في وفاة المدير العام الأسبق لوكالة الأنباء عبد المالك عينوش

قدّم وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، بتعازيه الخالصة، في وفاة المدير العام الأسبق لوكالة الأنباء الجزائرية، المرحوم عبد المالك عينوش، عن عمر ناهز 77 سنة، بعد مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم وزير الاتصال بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد. وإلى الأسرة الإعلامية الوطنية. وإلى كافة زملائه في وكالة الأنباء الجزائرية. سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

والتحق الفقيد بوكالة الأنباء الجزائرية، سنة 1974، وتدرّج في مختلف المهام الصحفية بكل تفانٍ واقتدار. قبل أن يُكلّف بتسيير الوكالة خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و1997. مساهماً في تعزيز دورها الإعلامي والمهني، كما شغل منصب مراسل الوكالة بمكتب باريس ما بين 1997 و2001.