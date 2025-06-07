وزير الاتصال يعزي في وفاة المذيعة سامية خديجة مدني

بعث وزير الإتصال محمد مزيان برسالة تعزية ومواساة إثر وفاة المذيعة والمناضلة في صفوف جبهة التحرير الوطني سامية خديجة مدني عن عمر ناهز 92 سنة.

وجاء في رسالة التعزية مايلي:

“اثر وفاة المذيعة والمناضلة في صفوف جبهة التحرير الوطني سامية خديجة مدني، صاحبة برنامج البيت السعيد، عن عمر ناهز 92 سنة، يتقدم وزير الاتصال السيد محمد مزيان بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيدة، راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان”.