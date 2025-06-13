وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي محرز عمروش

بعث وزير الاتصال، محمد مزيان، برسالة تعزية ومواساة، إثر وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محرز عمروش.

وتوفي المصور الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محرز عمروش عن عمر ناهز 77 سنة بعد معاناة مع المرض.

وعلى إثر هذه المناسبة الأليمة، تقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، بأخلص عبارات التعازي، وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولكافة زملائه بوكالة الأنباء الجزائرية. سائلا المولى جل وعلا، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.