وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور منصف كركار

توجه وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، المصور بالمركز الدولي للصحافة منصف كركار، إثر حادث مرور أليم.

كما توجه الوزير، بتعازيه، إلى كافة الأسرة الإعلامية الوطنية التي فقدت مصورا خلوقا متفانيا في عمله محبا للكاميرا. ساهم بإتقان في تغطية العديد من الأحداث والفعاليات الوطنية.

ودعا الوزير المولى جل جلاله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويعفو عنه، ويجعله من الفائزين بالجنة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.