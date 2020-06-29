وزير الاتصال يعزي في وفاة عضو سلطة ضبط السمعي البصري أحمد بيوض

تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين، بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد أحمد بيوض، عضو سلطة ضبط السمعي البصري.

وجاء في نص التعزية على الصفحة الرسمية للوزارة في “الفايسبوك”:” بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال بأصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”.

هذا وتقلّد الفقيد أحمد بيوض عدة مناصب في مجالات مختلفة، مثل الصحة وحقوق الإنسان وعمل نائبا في المجلس الشعبي الوطني، ليعيّن في سلطة ضبط السمعي البصري منذ سنة 2016.