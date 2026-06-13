وزير الاتصال يفتتح منتدى الاتصال المؤسساتي 2026

أشرف اليوم السبت، وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، على افتتاح منتدى الاتصال المؤسساتي 2026 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار مساعي تعزيز الاتصال المؤسساتي وترقيته وجعله يستجيب إلى التحديات التنموية والرهانات الإقليمية والدولية.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولو الاتصال في عدة وزارات وهيئات ومؤسسات وطنية. إلى جانب خبراء وأستاذة جامعيون وصحفيون، في ظل “التحولات الجذرية” التي عرفتها أنماط الاتصال والتواصل. بفعل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، و”توسع الفضاءات الافتراضية”. الأمر الذي يجعل من الاتصال المؤسساتي “وظيفة إستراتيجية تتقاطع فيها عناصر الحوكمة. وإدارة السمعة، وإدارة العلاقات مع الجمهور بمختلف شرائحه”، حسب وزارة الاتصال.

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