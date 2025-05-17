وزير الاتصال يفتتح يوم دراسي بجامعة باتنة1

أشرف وزير الاتصال محمد مزيان، رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للمازيغية سي الهاشمي عصاد، اليوم السبت، على افتتاح يوم دراسي موسوم بـ “الإعلام بالأمازيغية في الجزائر تثمين للتجربة واستشراف للمستقبل ” بجامعة باتنة1.

الفعالية تندرج في إطار تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المشهد الإعلامي الوطني مع التركيز على تقييم ماتم انجازه. في هذا المجال وبحث آفاق التطوير والتكامل مستقبلا.

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