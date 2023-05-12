وزير الاتصال يكرم ست مبدعات فائزات في مسابقة للأدب والشعر

أشرف وزير الإتصال محمد بوسليماني يوم الخميس بولاية غرداية. على تكريم ست مبدعات فائزات في الطبعة الـ13 لمسابقة المرأة الكاتبة للأدب والشعر باللغتين العربية والأمازيغية.

ويتوخى من هذه المسابقة, التي تنظمها سنويا إذاعة غرداية, تشجيع مختلف الأعمال الأدبية والشعرية. وغيرها من الكتابات سواء باللغة العربية أو الأمازيغية للمرأة الماكثة في البيت. والتي لم تنشر أعمالهن من قبل سواء بالطباعة أو الرقمنة. بما يسمح بإكتشاف المواهب النسوية بمنطقة غرداية, مثلما أوضح مدير الإذاعة علي جريدي.

وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المرأة الماكثة في البيت وتثمين قدراتها في المجالات الفنية والثقافية والأدبية. وترقية الأعمال الأدبية والفنية في مختلف أنواع التعابير المحلية. وأيضا تشجيعها على الكتابة والإبداع, وهي مناسبة أيضا لإحياء فن الكتابة النسوية. بالمنطقة والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي بغرداية.

و تم تكريم أكثر 160 مرأة منذ استحداث هذه المسابقة في 2010 التي تنظمها إذاعة غرداية. حيث تم نشر عشرة أعمال أدبية لهن.

وقبل ذلك تفقد بوسليماني مقر الفرع المحلي للتلفزيون الجزائري بغرداية. حيث أكد بالمناسبة أن السلطات العمومية تبذل كل ما في وسعها لمرافقة التلفزيون الجزائري الذي ينتظر منه تثمين قدرات المنطقة.

وكان الوزير قد أشرف في الفترة الصباحية على افتتاح الدورة التكوينية السادسة. حول الإتصال المؤسساتي (11-12 مايو) التي تحتضنها جامعة غرداية.

ويواصل الوزير زيارته غدا الجمعة لولاية غرداية بمعاينة مؤسسات أخرى. تابعة لقطاعه قبل أن يشرف على اختتام الدورة التكوينية السادسة حول الإتصال المؤسساتي.