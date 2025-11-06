وزير الاتصال يلتقي عددا من مدراء الجرائد الخاصة

التقى وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الخميس، مدراء عدد من الجرائد الخاصة، في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجريها مع مختلف الفاعلين في قطاع الإعلام.

وأكد بوعمامة خلال هذا اللقاء على أهمية الصحافة المكتوبة كرافد أساسي في المشهد الإعلامي الوطني.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وتقديم إعلام مهني ومسؤول يخدم المصلحة العامة، بالاعتماد على مقاربات اقتصادية وإدارية حديثة تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية وقدرتها التنافسية، مع تعزيز العمل المؤسساتي.

وفي اللقاء ذاته دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية ووزارة الاتصال، من أجل تطوير آليات الدعم والمرافقة بما في ذلك تفعيل صندوق دعم الصحافة في الجزائر قريباً.

وطمأن في السياق ذاته، الوزير بأن تنصيب سلطات الضبط واستكمال صدور القوانين المنظمة للقطاع سيتم قريبًا، في إطار استكمال مسار تنظيم القطاع وضمان شفافية أكبر في تسييره وفق ما تنص عليه القوانين.

كما إعتبر الوزير التكوين أولوية أساسية في استراتيجية الوزارة، ومحورا هاما لتطوير كفاءة الموارد البشرية في المؤسسات الإعلامية.

وأبرز الوزير أن ترقية الأداء الصحفي يمر حتمًا عبر التكوين المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية.

من جهتهم، عبّر مدراء الجرائد الخاصة عن تقديرهم لهذا اللقاء، الذي استعرضوا خلاله انشغالاتهم واقتراحاتهم الرامية إلى ترقية الإعلام الوطني وتعزيز دوره في تقديم خدمة عمومية اعلامية ترقى إلى المستوى المطلوب.