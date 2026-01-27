وزير الاتصال يلتقي عددا من مسؤولي المواقع الإعلامية الإلكترونية المعتمدة

أشرف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، بمقر الوزارة، على لقاء عمل مع عدد من مسؤولي المواقع الإعلامية الإلكترونية المعتمدة.

يأتي هذا اللقاء امتداداً للقاءات سابقة أشرف عليها الوزير مع مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية بمختلف دعائمها، بهدف فتح قنوات الحوار مع الفاعلين في القطاع. والاستماع لانشغالاتهم المهنية، والتباحث معهم حيال عدد من القضايا ذات الصلة.

وخلال اللقاء، عبّر الوزير عن تقديره واعتزازه بالعمل الجبار الذي تقوم به المواقع الإعلامية الإلكترونية في سبيل الدفاع عن الوطن. وإبراز الجهود التي تضطلع بها مؤسسات الدولة دعماً للتنمية في مختلف المجالات. داعياً إياهم الى مرافقة المشاريع الكبيرة الجاري تجسيدها لتعزيز مكانة الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي. والدفع باقتصادها نحو آفاق أرحب.

وثمّن الحاضرون مرافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للصحافة الإلكترونية في الجزائر من خلال سن قوانين تسمح بتنظيمها. وتوفير الدعم المادي الكفيل بالحفاظ على استدامة هذه المؤسسات الإعلامية.

>>كما كان اللقاء فرصة للإشادة بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها الإعلام الوطني في معركة الوعي التي تخوضها الجزائر من موقع قوة. متسلحةً بوعي شعبها الداعم لمؤسسات دولته ضد ما تتعرض له البلاد من حملات ممنهجة تدار خارج حدودها في محاولة يائسة للتأثير على جبهتها الداخلية.

وفي نهاية اللقاء، شدّد الوزير على المسؤولية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام الإلكترونية. في الإسهام في بناء منظومة إعلامية قوية متماسكة. تمكّن الجزائريين من الحصول على المعلومة الموثوقة في الوقت المناسب. وتعمل بفعالية بهدف التصدي لخطابات التضليل والأخبار الكاذبة، ومواجهتها بالمعطيات الموضوعية. حمايةً للوعي الجماعي، وترسيخاً لمناعة المجتمع ضد مخططات مخابر التضليل.