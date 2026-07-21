وزير الاتصال يلتقي ممثلي الاتحادية الوطنية للإعلام والاتصال

التقى وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، ممثلي الاتحادية الوطنية للإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور الأمين العام للوزارة وإطارات منها.

خلال اللّقاء، استمع وزير الاتصال إلى الانشغالات المهنية التي رفعها الأمين العام للاتحادية، أحمد بوشارب، رفقة الأعضاء المرافقين له، لا سيما منها المطالبة بمراجعة الاتفاقية الجماعية القطاعية لمؤسسات الإعلام العمومي، التي تعود إلى عام 2012. وكذا تحسين ظروف عمل المنتمين إلى القطاع، بما يكفل لهم وضعية اجتماعية أفضل ومردودا مهنيا أعلى.

كما عبّر ممثلو الاتحادية الوطنية للإعلام والاتصال عن استنكارهم لجملة من الممارسات غير المهنية التي يعاني منها بعض الصحفيين، لا سيما العاملين في القطاع الخاص. مشيرين إلى بعض الضغوطات التي يتعرضون لها عند سعيهم لممارسة حقهم في النشاط النقابي.

من جهة أخرى، تطرق ممثلو الاتحادية إلى مستوى الأداء النقابي في القطاع وضرورة الارتقاء به، وتوفير ضمانات ممارسته وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن. وكذا ضمان التكوين المتواصل للصحفيين، إلى جانب طرحهم بعض الانشغالات المهنية ذات الصلة بتنظيم المهنة الصحفية وترقية أدائها.

وقد عبر وزير الاتصال عن تقديره الكبير للدور الذي تؤديه مختلف التنظيمات الممثلة للصحفيين ومهنيي قطاع الاتصال. مؤكدا قناعته بفضائل الحوار والتواصل المستمر معهم، باعتبارهم شركاء حقيقيين في مسعى النهوض بالقطاع وإعادة ترتيب أوضاعه، بما يكفل الارتقاء به إلى ما هو منتظر منه من أدوار ومهام غاية في الحيوية.

وعبر الوزير عن التزامه بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والانشغالات والتحديات التي يواجهها القطاع ومنتسبيه، وتجسيد هذه الحلول عمليا بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. مؤكدا حرص الوزارة على مرافقة الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والمؤسسات الإعلامية في كل المبادرات الرامية إلى النهوض بالقطاع وحل مشاكله والارتقاء به، وكذا توفير مناخات العمل الملائمة لكل منتسبيه.

وفي الأخير، حث الوزير ممثلي الاتحادية على بذل جهود أكثر من أجل تمثيل أفضل لزملائهم ونقل انشغالاتهم ومشاكلهم بكل شفافية، والمبادرة دوما بما يرونه مناسبا لخدمة أبناء القطاع ومنتسبيه وبلادنا العزيزة.