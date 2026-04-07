وزير الاتصال يلتقي نظيره الموريتاني

التقى وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني الحسين ولد مدو، على هامش أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية.

وحسب بيان للوزارة، جرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الاعلام والاتصال. واستعراض مشاريع اتفاقيات التعاون التي تمّ التوقيع عليها.

ودعا الجانبان إلى تعزيز وتكثيف التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، في إطار هذه الاتفاقيات. خاصة ما يتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات في مجال رقمنة الأرشيف السمعي البصري. وكذا تبادل الزيارات بين الطرفين في إطار تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.

فيما أكّد وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، حرص الجزائر على تعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الاتصال. وبحث كل فرص الشراكة الممكنة في ظل الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين. والحرص الذي يبديه قائدا البلدين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني على تعميقها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته، أشاد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا. مُجدِّدا شكره لما تقدمه الجزائر من دعم لموريتانيا، ومؤكداً على ضرورة توطيد أواصر التعاون في المجال الإعلامي. وبلورة برنامج عمل ثنائي، يهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق الرؤى، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني.

وفي نهاية اللقاء، وجّه الوزير الموريتاني دعوة لوزير الاتصال لزيارة موريتانيا لحضور مراسم وضع حجر الأساس لإنجاز دار للصحافة في موريتانيا. تجسيداً لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كخطوة تعكس عمق الشراكة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.