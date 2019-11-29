وزير الاتصال ينصب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزيوني

أشرف اليوم وزير الاتصال ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي على تنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزيوني.

وجرت أمس الخميس مراسيم تنصيب سعيد بوجمادي مديرا عاما جديدا للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي خلفا شوقي سحنين بمقر المؤسسة.

وعلى هامش مراسيم التنصيب أشاد رابحي بالمجهودات التي قامت بها مؤسسة البث الاذاعي والتلفزيوني في ظل تسيير المدير السابق شوقي سحنين.

كما نوه الوزير بالعناية الخاصة التي تعطيها الدولة لهذه المؤسسة الاستراتيجية والهامة .

من جهته صرح المدير العام الجديد سعيد بوجمادي بالمشاريع التي سيشرع في تنفيذها خلال الاسابيع القليلة.

أين كشف عن تشغيل في الايام القليلة محطة في بشار للموجات المتوسطة