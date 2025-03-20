وزير الاتصال ينظم مأدبة إفطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية

أقامت وزارة الاتصال أمس الخميس مأدبة إفطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية.

وحسب بيان الوزارة أشرف وزير الإتصال محمد مزيان، على مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وحضر المأدبة عدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة و ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر إلى جانب مسؤولين من مؤسسات عامة وخاصة، وكذا مسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وبالمناسبة وفي كلمة له, أكد مزيان في كلمته على ضرورة تشكيل جبهة إعلامية وطنية تسخر جميع الوسائل والبرامج للدفاع عن صورة الجزائر.

كما تم تقديم عدة هدايا للصحفيين الحاضرين، من بينها عمرة إلى البقاع المقدسة، وسط أجواء ودية ومميزة.