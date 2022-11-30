وزير الاتصال ينعي الصحفي برهوم بوجمعة

تقدم وزير الاتصال محمد بوسليماني، بتعازيه الخالصة، لعائلة الصحفي برهوم بوجمعة، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقى وزير الإتصال السيد محمد بوسليماني. نبأ وفاة أحد أعمدة الإذاعة الجزائرية الصحفي برهوم بوجمعة الذي وافته المنية اليوم الأربعاء”.

وأضاف الوزير: “الفقيد من الرعيل الأول للصحفيين الذين ساهموا وبشكل كبير في تكوين العديد من الإعلاميين. حيث برز منذ أواخر ستينيات القرن الماضي بقلمه السيّال وصوته الجهوري الرخيم.

عرف بنبل أخلاقه، وتفانيه في العمل الإعلامي طيلة مسيرته المهنية. وتميّز بحضوره الدائم ومرافقته المتواصلة لصحفيي الإذاعة إلى آخر أيام حياته”.

وجاء في رسالة التعزية: “وبهذه المناسبة الأليمة. يتقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الإعلامية كافة. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان”.