وزير الاتصال يهنئ الجزائريين والأسرة الإعلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك 

تقدّم وزير الاتصال زهير بوعمامة، بتهانيه للشعب الجزائري والأسرة الإعلامية كافة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في رسالة التهنئة: “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يتقدم وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة إلى الشعب الجزائري والأسرة الإعلامية كافة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات”.

وأضاف الوزير: “راجياً من الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأن يعيده على وطننا العزيز بمزيد من الخير واليمن والبركات”.

وأشار الوزير، في رسالة التهنئة، إلى أن شهر رمضان فضاء لتعزيز قيم التضامن والتكافل والتآخي وترسيخ روح المسؤولية والعمل المشترك”.

وإختتم بوعمامة: “وبهذه المناسبة المباركة، أدعو الجميع إلى استلهام معانيه السامية في تعزيز هذه القيم النبيلة خدمة للوطن والمواطن… رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير”.