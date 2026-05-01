وزير الاتصال يهنئ العمال في جميع القطاعات

هنأ وزير الاتصال، الدكتور زهير يوعمامة، عمال وموظفي قطاع الاتصال، وكذا جميع العمال بكل القطاعاتـ، بمناسبة احتفال الجزائر بعيد العمال المخلد لتضحيات الطبقة الشغيلة في العالم.

وجاء في رسالة التهنئة: “يسعدني أن أوجه تحيات التقدير والعرفان لعمال وموظفي قطاع الاتصال. وأبارك لهم إرادتهم القوية في العطاء، وتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة”.

وأضاف الوزير: “لا يفوتني في هذه المناسبة، أن أستذكر جهود كل منتسبي القطاع الذين غادرونا ممن تركوا بصمتهم الإيجابية فيه وزرعوا في أجيال كثيرة معاني الانتماء والوفاء للعمل”.

ووجه الوزير، تحية إجلال وإكبار لكل العمال الجزائريين في جميع القطاعات أصحاب الضمائر الحية المفعمة بحب الوطن، بناة هذه الأرض الطيبة وحماتها.