وزير الاتصال يُؤكد دعم شبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل

أشرف وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، اليوم الأحد، رفقة المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل، مريم شرفي، على افتتاح فعاليات دورة تكوينية لفائدة شبكة الاعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل، أين أكدل على دعم الوزارة لهذه الهيئة.

وتم تنظيم هذه الدورة، التي جاءت تحت شعار : “الطفل و تحديات الاعلام الجديد”، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” مكتب الجزائر.

وأكد وزير الاتصال على أهمية تطوير قدرات الصحفيين في مجال معالجة قضايا الطفولة. بما يواكب التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي.

مبرزا أهمية التكوين المتخصص الذي يعد ركيزة أساسية لترقية الأداء الإعلامي وخدمة القضايا الوطنية.

كما شدد وزير الاتصال على خصوصية المحتوى الاعلامي الموجه للطفل. والذي يعد في جوهره قائما على التوعية التربوية والقيمية للأطفال. بغية التمكين من مواجهة التحديات المفروضة على أطفالنا بفعل المحتويات الاعلامية السلبية.

وجدد الوزير التأكيد على دعم وزارة الاتصال لشبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل. وتشجيعها على توسيع برامجها التكوينية. بما يسهم في بناء منظومة اعلامية ومسؤولة، تضع مصلحة الطفل في صميم أولوياتها.