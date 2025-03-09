وزير الاتصال يُؤكد على تعزيز مكانة المرأة في كل التنظيمات والمؤسسات

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، صباح اليوم الأحد، على حفل تكريمي على شرف النساء العاملات بوزارة الاتصال، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد الوزير، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على الحرص الدائم لتعزيز مكانة المرأة في كل التنظيمات والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصال.

كما أكد وزير الاتصال على العمل بصفة حثيثة لتوفير الظروف المناسبة والمواتية. حتى يتبوأ الطاقم النسوي أعلى المراتب في مواقع المهام والمسؤوليات بدائرتنا الوزارية.