وزير الاتصال يُؤكد مرافقة مبادرة التخفيضات الخاصة برمضان

شارك وزير الاتصال محمد لعقاب، في الندوة الاقتصادية لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، حول مبادرة التخفيضات الخاصة بشهر رمضان، التي اطلقتها وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأكد الوزير، أن وسائل الاعلام سترافق هذه المبادرة، وستنظم لقاءات مفتوحة بين وسائل الاعلام والمتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح لعقاب، أن هذه اللقاءات ستسمح بشرح دفتر الشروط الذي يلزم المؤسسات الإعلامية والاقتصادية العمل بها من خلال بث ومضات إشهارية.

هذا وشارك كل من وزير الاتصال، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في الندوة الاقتصادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحت شعار وطنيون اقتصاديا ..متحدون اجتماعياً، التي أشرف عليها رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.