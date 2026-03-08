وزير الاتصال يُثمن التزام النساء العاملات ومساهمتهن في ترقية العمل المؤسساتي

أشرف وزير الاتصال، زوهير بوعمامة، على حفل تكريمي لفائدة عاملات وإطارات الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث عبر بالمناسبة عن تقديره واعتزازه بالعمل الذي تقوم به النساء العاملات، مثمنًا التزامهن ومساهمتهن الفاعلة في ترقية العمل المؤسساتي وتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات.

وجرى تنظيم هذا الحفل تقديرًا للدور الهام الذي تضطلع به المرأة العاملة بالوزارة، وإشادة بجهودها وإسهاماتها. في أداء مهامها المهنية والمساهمة في تطوير قطاع الاتصال.

وبهذه المناسبة، عبّر الوزير عن تقديره واعتزازه بالعمل الذي تقوم به النساء العاملات. مثمنًا التزامهن ومساهمتهن الفاعلة في ترقية العمل المؤسساتي وتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور