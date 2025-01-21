وزير الاتصال يُسلم رسالة خطية من الرئيس تبون لملك إسواتيني

استُقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، بالعاصمة الإسواتينية مبابان من قبل رئيس وزراء مملكة إسواتيني، اراسل دلاميني الذي كان مرفوقا بوزيرة الخارجية و التعاون، فوليل شاكانتو.

وخلال هذا اللقاء، قام الوزير بتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جلالة الملك مسواتي الثالث، ناقلا إليه أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته .المشتركة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بمملكة إسواتيني، وسبل تعزيزها لدفع التعاون الثنائي قدما في شتى الميادين.

كما تناول الطرفان القضايا الأساسية المدرجة على أجندة الاتحاد الإفريقي، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي.