وزير الاتصال يُسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره البوتسواني

سَلّم وزير الاتصال، محمد مزيان، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره البوتسواني، غيديون بوكو.

وإستُقبِل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس، من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا، دوما غيديون بوكو.

وخلال اللقاء، سلّم مزيان، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نظيره البوتسواني. إذ نقل إليه فيها التحيات الأخوية وتطلعاته إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي. وتعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان عزمهما على تفضيل آلية التشاور الدائم، بما يُسهم في تعزيز التعاون الثنائي ويخدم مصالح البلدين والقارة الإفريقية على حد سواء.