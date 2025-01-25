وزير الاتصال يُسلم رسالة من رئيس الجمهورية لنظيره الكيني

حظي وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم بنيروبي، باستقبال من قبل وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، سلم الوزير، خلال هذا اللقاء، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، إلى نظيره الكيني. نقل من خلالها أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته المشتركة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. بما يتماشى ويتناسق مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، وأخيه الرئيس وليام روتو، القاضية بإضفاء المزيد من الزخم على الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التشاور بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيد الإفريقي. خاصة ما ارتبط منها بالاصلاح المؤسساتي للإتحاد الإفريقي. مؤكدين على أهمية التنسيق الدائم بين البلدين.