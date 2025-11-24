وزير الاتصال يُشارك في فعاليات افتتاح يوم دراسي حول تحديات حماية المعطيات الشخصية

شارك وزير الاتصال زهير بوعمامة، اليوم الإثنين، في فعاليات افتتاح يوم دراسي نظّمته السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تحت عنوان “تحديات حماية المعطيات الشخصية في عصر التحوّل الرقمي. الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي”.

جرت أشغال هذا اليوم الدراسي بفندق الأوراسي، بمُشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية، وأعضاء من الحكومة. حيث خُصِّصت الجلسات لمناقشة الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المعطيات، إلى جانب التحديات التقنية والأمنية المرتبطة بالتطورات الرقمية المتسارعة.