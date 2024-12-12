وزير الاتصال يُشرف على احتفالية بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لتأسيس جريدة الشعب

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على احتفالية بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لتأسيس جريدة الشعب. أبرز فيها مساهمة الإعلام في حفظ الهوية الوطنية والتصدي لكل محاولات المساس بالبلاد.

وخلال الاحتفالية التي تمت بحضور المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، إبراهيم صدوق، وعدد من مدراء المؤسسات الإعلامية ومؤسسات القطاع. أكد وزير الاتصال أن “المناسبة مواتية للوقوف على التطورات التي عرفتها جريدة الشعب، وما صاحَبَها من تغيّرات مواكبة للتكنولوجيات الحديثة”.

وأضاف بالقول إن “جريدة الشعب في عامها الـ62 تحفظ في أرشيفها الكثير من الإنجازات الإعلامية التي دعمت من خلالها القيم الإنسانية. ودعت إلى تجسيد الشرعية الدولية وعبرت عن الشعب بلغته الأصيلة. كما أنها ساهمت في الحفاظ على هويته التي حاول الاستعمار الاستيطاني الفرنسي طمسها”.

كما تطرق الوزير لمساهمة هذه الجريدة في “حفظ الإرث الثقافي للأمة الجزائرية ومواكبة كل المراحل التي شهدتها الجزائر المستقلة”.

مضيفا أنها “اليوم تدوّن انتصاراتها المحققة في كافة المجالات وترافق إنجازاتها. وتهتم بانشغالات المواطن، مساهمة بذلك بمهنية طاقمها وثقة مصادرها ونبل هدفها وبخطابها الإعلامي المسؤول في بناء الجزائر المنتصرة”.

وبعدما أشار الوزير إلى ما يمثله الإعلام من تأثير في توجيه مختلف مناحي الحياة اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا واقتصاديا.

أكد أن ذلك “يفرض علينا تظافر جهود الجميع والعمل سويا من أجل الدفاع عن صورة الجزائر والتصدي لأي خطر قد يحدق ببلادنا. باعتبار الإعلام فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء المجتمع وتطوره”.

و في السياق ذاته، أشار إلى أن “تطور الشعوب والمجتمعات لن يتأتى ما لم يكن مدعما بإعلام موضوعي وقوي يسعى لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها. وتستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية للاتصال، تماشيا والتحديات الراهنة”.

و في الإطار ذاته، تطرق محمد مزيان إلى ما كرسه دستور 2020 من حرية للإعلام “مبدأً ثابتاً لا رجعة فيه”.

فضلاً عن إحاطة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسرة الإعلامية بـ”الدعم الذي تستحقه وتوفير البيئة المناسبة لها لممارسة عملها في إطار إصلاحات امتصت النقائص وواكبت التطورات. وذلك من أجل تعزيز مساهمتها في ترقية الممارسة المهنية. ومواكبة الحركية التنموية، واستكمال بناء جزائر المؤسسات الآمنة، القوية، المزدهرة والمنتصرة”.

من جهته، استعرض الرئيس المدير العام لمؤسسة الشعب، جمال لعلامي “جهود المؤسسة وطاقهما في معركة الذود عن قدسية الوطن”، مؤكدا أنها “ستبقى لسان حال الوطن والمواطن”. كما أثنى بالمناسبة على جهود الدولة في دعم هذا القطاع لبناء إعلام قوي.