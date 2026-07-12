وزير الاتصال يُشرف على افتتاح أشغال مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة

أشرف وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، اليوم الأحد، على افتتاح أشغال مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة.

وحسب بيان للوزارة، أسدى الوزير، تعليمات وتوجيهات بخصوص التكفل الأمثل بالجوانب الإدارية والتنظيمية للمركز. والتي من شأنها الرفع من قدراته وتحسين مستوى أدائه.

كما ثمن الوزير المجهودات المبذولة من قبل اطارات وعمال المركز. واحترافيتهم العالية في توفير الظروف الملائمة للصحفيين بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 02 جويلية 2026.