وزير الاتصال يُشرف على يوم إعلامي حول معرض التجارة البينية الافريقية

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، على فعاليات يوم اعلامي حول فعاليات ورهانات معرض التجارة البينية الافريقية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذا اليوم الاعلامي محافظ معرض التجارة البينية الافريقية السفير لعربي لطرش. ونشطه الخبير والمستشار الاقتصادي الاستاذ مولود خليف.

كما عرف هذا اليوم الاعلامي حضور مدراء المؤسسات الاعلامية، صحفيون واعلاميون.

ويهدف هذا اليوم الاعلامي الى تقديم شروحات وافية، ومعلومات دقيقة، من شأنها مساعدة الصحفيين. في اعداد تقاريرهم الاخبارية خلال تظاهرة معرض التجارة البينية الافريقية 2025.