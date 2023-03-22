وزير الاتصال يُعزي في وفاة الأستاذ عبد العالي رزاقي

قدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، تعازيه، إثر وفاة الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي.

وجاء في رسالة التعزية: “يتقدم وزير الإتصال السيد محمد بوسليماني بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة. لعائلة الفقيد ولكافة الأسرة الإعلامية. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وتوفي الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي عبد العالي رزاقي اليوم الثلاثاء بالعاصمة عن عمر ناهز 74 سنة.

والأستاذ عبد العالي رزاقي من مواليد عام 1949 في عزابة ولاية سكيكدة. وهو حاصل على ليسانس في الصحافة 1974، وماجستير في علوم الإعلام والاتصال 1992. يعمل أستاذا بمعهد علوم الإعلام والاتصال.

كما شغل منصب رئيس الجمعية الجزائرية لأدب الطفل، وعضو إتحاد الكتاب الجزائريين منذ 1974. وأمين وطني مكلف بالشؤون الخارجية لعام 1992. مثل الجزائر في العديد من المهرجانات الدولية.

ونال الفقيد شهادة تقدير من رئيس الدولة الجزائرية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال الجزائر 1987.