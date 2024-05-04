إعــــلانات
الوطني

وزير الاتصال يُعزي في وفاة الصحفي عبد الحليم عتيق

بقلم نادية بن طاهر
وزير الاتصال يُعزي في وفاة الصحفي عبد الحليم عتيق
  • 83
  • 0

قدم وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب، تعازيه الخالصة، إثر وفاة الصحفي، عبد الحليم عتيق الذي وافته المنية أمس اثر سكتة قلبية مفاجئة.

وحسب بيان للوزارة، إشتغل الفقيد مراسلا صحفيا لعدة صحف وقنوات من ولاية ورقلة آخرها قناة “الشروق نيوز”.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الاعلامية بقناة الشروق.

راجيا العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه جنات الخلد ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/44hQh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر