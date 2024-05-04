وزير الاتصال يُعزي في وفاة الصحفي عبد الحليم عتيق

قدم وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب، تعازيه الخالصة، إثر وفاة الصحفي، عبد الحليم عتيق الذي وافته المنية أمس اثر سكتة قلبية مفاجئة.

وحسب بيان للوزارة، إشتغل الفقيد مراسلا صحفيا لعدة صحف وقنوات من ولاية ورقلة آخرها قناة “الشروق نيوز”.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الاعلامية بقناة الشروق.

راجيا العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه جنات الخلد ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.