وزير الاتصال يُعزي في وفاة الصحفي عبد الحميد عقيق

قدم وزير الإتصال زهير بوعمامة تعازيه في وفاة الصحفي الصحفي عبد الحميد عقيق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 60 سنة، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان الوزاة” بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال. بأخلص عبارات التعازي، وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الاعلامية كافة. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. ويلهم أهله وذويه وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان”.

هذا واشتغل الفقيد بعدة مؤسسات وهيئات اعلامية وطنية. كما عمل في مديرية الاتصال بوزارة الداخلية في تسعينيات القرن الماضي.