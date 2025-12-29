وزير الاتصال يُكرّم متقاعدي الوزارة

أشرف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، على حفل تكريمي، نظمته لجنة الخدمات الاجتماعية، على شرف متقاعدي الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الحفل التكريمي جاء عرفاناً وتقديراً لما قدّمه المتقاعدون من خدمات وإسهامات قيّمة. على مدى سنوات من العمل الجاد والتفاني في أداء الواجب. ولإبراز دورهم في دعم مسيرة الوزارة. وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط، وخدمة الصالح العام.

يشار أن الحفل حضره إطارات وزارة الاتصال، ومدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع.

وبهذه المناسبة، أكّد الوزير، أن ماتحقق من انجازات هو ثمرة إخلاص هؤلاء العمال، ونتيجة خبراتهم المتراكمة. التي ستبقى محل فخر واعتزاز.

كما عبّر بوعمامة عن خالص شكره وتقديره للمتقاعدين، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية. ومؤكداً أن هذا التكريم هو رسالة وفاء لكل من خدم الوطن بإخلاص.

