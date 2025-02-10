وزير الاتصال يُلقي محاضرة على مستوى المدرسة العليا للصحافة

يلقي غدا، الثلاثاء، وزير الاتصال الدكتور محمد مزيان محاضرة بعنوان: ” الاعلام التنموي أداة مساعدة لإنجاح التنمية بكل ابعادها”. وذلك في إطار فعاليات ندوة وطنية موسومة بعنوان: “الجامعة الجزائرية والاعلام التنموي”. بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام.

كما تعرف هذه الندوة حضور عدد من الوزراء، يتقدمهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، إضافة إلى مشاركة كل من مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية.مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام، إضافة إلى عميد كلية الاعلام والاتصال.