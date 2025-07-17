وزير الاتصال يُنصب الأمين العام الجديد للوزارة

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس،على تنصيب سليمان أعراج، أمينا عاما جديدا للوزارة، خلفا لمختار خالدي الذي أنهيت مهامه.

وحسب بيان لوزارة الاتصال فقد جرت مراسم التنصيب، بحضور مديري ومسؤولي المؤسسات الإعلامية تحت الوصاية. وإطارات وموظفي الوزارة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أثنى وزير الاتصال على كفاءة الأمين العام الجديد، وعلى مساره المهني، الذي يؤهله لمواصلة الجهود المؤسساتية واستكمال مسيرة تنفيذ الأهداف المسطرة من لدن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من خلال التزاماته المعلن عنها، والعمل على ضمان احترام قواعد الاحترافية وجعلها عماد الممارسة الإعلامية.

كما أشاد وزير الاتصال بذات المناسبة، بتجدد حيوية المؤسسة الإعلامية وفعالياتها، والعمل على استكمال نصوص الترسانة القانونية للقطاع. مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود تجسيدا للرؤية الاستراتيجية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال.

من جهته، قدم الأمين العام الجديد للوزارة شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولوزير الاتصال على الثقة التي حظي بها في توليه هذا المنصب. مشيرا الى أنه لن يدخر أي جهد في تقديم الإضافة المرجوة للقطاع.