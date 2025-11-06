وزير الاتصال يُنصّب إلياس بوريش أمينا عاما جديدا للوزارة

أشرف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الخميس ، على مراسم تنصيب إلياس بوريش، أميناً عاماً جديداً للوزارة، خلفًا لـ رضوان ذبيح الذي تم تكليفه بمهام أخرى.

ورحّب بوعمامة، بالأمين العام الجديد، داعياً إياه إلى مواصلة الجهود من أجل تعزيز أداء الهياكل الإدارية. وتحسين تسيير الشؤون التنظيمية للوزارة بما يعزز عملها المؤسساتي، ويساهم في رفع أداء القطاع وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة.

من جهته، عبّر الأمين العام الجديد عن شكره للسيد الوزير على ثقته، مؤكداً التزامه بالعمل بكل جد ومسؤولية لخدمة القطاع وتطوير أدائه الإداري والإعلامي.