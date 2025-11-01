إعــــلانات
الوطني

وزير الاتصال يُهنئ الجزائريين بذكرى إندلاع الثورة

بقلم نادية بن طاهر
وزير الاتصال يُهنئ الجزائريين بذكرى إندلاع الثورة
  • 43
  • 0

تقدم وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، بأسمى عبارات التهاني وأصدق الأماني، للجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ71 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وكتب الوزير: “تخليدا للذكرى الواحدة والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. أتقدم لكم بأسمى عبارات التهاني وأصدق الأماني. راجيا من المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار. وأن يحفظ الجزائر حرة أبية… المجد والخلود لشهدائنا الابرار”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/jQgwr
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer