وزير الاتصال يزور الصحفي محمد لمسان بمستشفى سيدي غيلاس

قام وزير الاتصال، محمد مزيان، بزيارة للصحافي محمد لمسان، الموجود حاليا بمستشفى سيدي غيلاس بتيبازة، للعلاج من مرض عضال.

وحسب بيان للوزارة، فإن محمد مزيان كان مرفوقا بوالي ولاية تيبازة علي مولاي، ورئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين سليمان عبدوش.

وأبدى مزيان، تعاطفه الشديد مع الصحفي محمد لمسان، في هذه الأوضاع الصعبة والحرجة التي يمر بها.

كما وقف الوزير على مدى تقدمه في العلاج من قبل الطاقم الطبي المشرف على استشفائه بسيدي غيلاس.

من جانبه، أعطى والي تيبازة تعليمات بضرورة متابعة وضع الزميل محمد لمسان بدقة، بالنظر للحالة الصعبة التي يمرّ بها.