وزير الاقتصاد اللبناني الجديد يلفت الأنظار بوسامته

انصب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام، والذي خطف الأنظار بسبب وسامته.

وسيحمل “الوزير الوسيم”، الحقيبة الأكثر صعوبة في الحكومة اللبنانية، في ظل ما تعانيه البلاد، من أزمة اقتصادية خانقة، خاصة بعد إنفجار مرفأ بيروت قبل أكثر من عام.

بالإضافة إلى تفاقم المأساة المعيشيّة وتدهور القدرة الشرائية للرواتب، واستمرار تفشّي فيروس كورونا وانهيار الليرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الوزير اللبناني الجديد، ووسامته، واطلقوا تعليقات طريفة.

وكتب أحد المغردين بموقع تويتر: “ما بقا الواحد فيه يكون معارض”.

وكتبت أخرى: “راح ينتعش اقتصاد لبنان على هالخلقه الحلوة”، و”أنا متفائلة بالحكومة اللبنانية الجديدة أكثر من اللبنانيين نفسهم”.

فيما انتقد آخرون اختياره لتولي حقيبة وزارية متسائلين “هي حكومة او مستر ليبانون”.

هذا هو وزير الاقتصاد اللبناني الجديد أمين سلام

أمين سلام، محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن.

وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة. ويعمل مستشارًا دوليًا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة، والاتصالات. وشغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية – العربية للتجارة.

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