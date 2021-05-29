وزير الاقتصاد الليبي يدعو لتنصيب فوج عمل مشترك لتجسيد الاستثمارات بين البلدين

دعا وزير التجارة والاقتصاد اللليبي محمد الحويلج إلى ضرورة بناء مستقبل مشترك بين الجزائر وليبيا في الإطار المغاربي، وهذا من خلال التعاون في التجارة والإستثمار والخروج بقرارات تكون إيجابية على الاقتصاد والمواطن.

وخلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي الليبي الذي تم تنظيمه بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، دعا إلى ضرورة البحث في الاستثمار في مجال الطاقة والتنمية والأمن الغذائي والشركات المشتركة وتفعيل اتفاقية التعاون المغاربي.

وأضاف ذات المسؤول الليلي، أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التنسيق وخلق الشركات المشتركة، وفتح معبر حدودي مشترك و السماح بانتقال رأس المال وكذا فتح خط بحري وجوي بين المدن الجزائرية والليبية لتسهيل انتقال المواطنين ورجال الأعمال وتشكيل منطقة حرة على الحدود.

وأكد الحويلج أن هذه الإجراءات يجب أن يتم الشروع فيها من خلال تنصيب فوج عمل مشترك يعمل على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، وكذا وضع خطة عمل ومتابعة بين البلدين.