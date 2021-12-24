وزير الانتقال الطاقوي يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون الثنائي
استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو، سفير جمهورية بلغاريا بالجزائر، رومان بتروف.
وحسب بيان الوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى سبل ووسائل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالي الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
و أضاف المصدر ذاته، أن اللقاء كان فرصة لتأكيد العلاقات “المتينة” بين البلدين.
وزير الإنتقال الطاقوي: إنتاج 3 آلاف سخان بالطاقة الشمسية قريبا
كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،بن عتو زيان، عن انتاج 3 آلاف سخان بالطاقة الشمسية مدعم من طرف الوزارة،
وفي هذا السياق أوضح الوزير، خلال ندوة حول تنمية الأجهزة الشمسية، أن قطاعه يهدف لوضع دعائم الانتقال الطاقوي للخروج من التبعية للمحروقات.
مضيفا أن حجم الإستهلاك الطاقوي في الجزائر بلغ نسبة 5 بالمائة فقط.
وفي هذا الشأن، أوضح أنه سيتم إختبار سخنات مياه شمسية وهو الإختراع الذي يواكب متطلبات السوق، وسيتم منحها العلامة التجارية بعد تجربتها من طرف القطاع.
ودعا الوزير الى ايجاد بديل للطاقات الأحفرية عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة ، في ظل التحديات المناخية وتوجه العالم نحو الكربون.
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كما أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان. في وقت سابق أن الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار لارجعة فيه وسيعتمد على الطاقات المتجددة.
وقال الوزير خلال إطلاق البرنامج الوطني لتحويل المركبات في GPLe، أن هذا الانتقال سيسمح ببدأ دينامكية الطاقة الخضراء،
مضيفا ان الحضيرة الوطنية للسيارات تزداد يوميا.
كما أشار زيان إلى استبدال الطاقة، من خلال تطوير أنواع الوقود الأقل تلويثا، والأكثر توفرا اليوم هو ضرورة اقتصادية ومن وجهة نظر بيئية.
وأضاف الوزير أن هذا الاجراء سيجعل من الممكن المساهمة في ضمان الاكتفاء الذاتي لسوق الوقود الوطنية وكذلك الحد من تلوث الهواء خاصة في المناطق الحضرية.
إلى جانب ذالك، كشف زيان بن عتو إلى أن قطاع النقل يمثل 32 بالمائة من إستهلاك الطاقة، مضيفا في السياق ذاته،
أن الميزة الاقتصادية لاستخدام غاز البترول المميع لسائقي سيارات الأجرة هو محافظته على التسعيرة للزبائن والقدرة الشرائية. منوها إلى ضرورة الالتزام بطريقة التركيب.